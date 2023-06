Stiri pe aceeasi tema

- Incident deosebit de grav in Sala Sporturilor, din Targu Jiu. Tinerii handbalisti implicati in turneul final al campionatului destinat juniorilor 4 au fost pusi in pericol dupa ce un corp de iluminat a cazut la cativa pasi de portarul celor de la LPS Banatul Timisoara. Conform handbalmania.ro, scena…

- Intr-un moment de mandrie pentru handbalul maramureșean, echipa de Juniori 4 a reușit sa obțina calificarea la turneul final care va avea loc la Targu Jiu in perioada 07-11 iunie, confirmand astfel valoarea și talentul jucatorilor maramureșeni. Echipa de Juniori 4, formata din tineri handbaliști pasionați…

- Juniorii 2008 de la UTA au reușit o calificare istorica la Turneul final al Ligii Elitelor U15. Elevii antrenați de Radu Marginean și Alexandru Gaica au dat peste Farul Constanța, in primul meci desfașurat la Buftea.

- Echipa Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, calificata la turneul final universitae Echipa de fotbal a Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia s-a calificat la turneul final al campionatului universitar ce va avea loc la Oradea, in 18-21 mai. Avadn in componența fotbaliști care activeaza…

- Cupa Satelor, turneul final, a debutat cu o tragedie! Comuna Livezile și-a aflat adversarii din grupa Turneul final al Cupei Satelor 2023, competiție fotbalistica Under 13 ce se desfașoara la Baia de Fier (județul Gorj) a debutat cu o tragedie. Joi seara, inaintea tragerii la sorți, lui Alexandru Dumitrașcu…

- CSȘ Blaj, echipa pregatita de profesoara Silvia Marcu, a terminat pe locul secund la turneul final organizat de FRV in nou-inființata „Divizie Perspectiva”, competiția disputandu-se la Blaj, in Sala “Timotei Cipariu”. In plus, 4 dintre jucatorii clubului gazda au primit premii individuale, dupa cum…

- Performanța istorica pentru comuna Livezile, dar și pentru fotbalul din Alba, care va avea, in premiera, reprezentanta la turneul final al Cupei Satelor – 2023. „Cireșarii” vor juca astfel la turneul final național al Cupei Satelor, in perioada 11-14 mai 2023 la Baia de Fier (județul Gorj), unde s-a…

- Sala Sporturilor "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia gazduieste un nou meci al echipei masculine de handbal CS Medgidia, in turneul play off de promovare din Divizia A. Duminica, 2 aprilie, de la ora 18.00, formatia locala intalneste CSM Fagaras, in etapa a 10 a. Ambele formatii se intalnesc dupa 2 infrangeri.…