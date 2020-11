Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant la Quebec chiar in noaptea de Halloween. Un barbat imbracat in haine medievale a injunghiat cu un cuțit mai multe persoane. Potrivit presei locale, doi oameni au murit și cel puțin cinci au fost raniți de atacator. Raniții au fost transportați de urgența la spital, insa starea lor nu…

- Clipe de coșmar la Botoșani. Un barbat de 29 de ani a injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica, cu un cuțit, trei tineri pe o strada din localitatea Frumușica, județul Botoșani. Una dintre victime, un tanar de 22 de ani, a murit.Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au fost sesizați in…

- Peste 100.000 de persoane au participat la Minsk la un mars dedicat de aceasta data „detinutilor politici”. Poliția a operat arestari și a foosit un tun cu apa ca sa disperseze manifestanții, scrie Agerpres.La miscarea de protest fara precedent, declansata de suspiciuni de frauda masiva in alegerile…

- Cel puțin 13 persoane au murit și alte trei au fost ranite in imbulzeala creata intr-un club de noapte din Lima, Peru, in timp ce participanții incercau sa scape de un raid al poliției, relateaza CNN.Poliția a fost chemata la Thomas Restobar din cartierul Los Olivos din Lima, sambata seara, pentru a…

- Un muncitor din Sibiu a murit, joi, dupa ce a cazut de pe cupola bisericii la care lucra. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-I salva viața, scrie Ora de Sibiu.Tragedia a avut loc azi in jurul pranzului in Sibiu. Potrivitpompierilor, un barbat a cazut de pe cupola bisericii. „Un barbat deaproximativ…