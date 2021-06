Un hacker român căutat de ani de zile de americani, prins în Columbia Autoritațile columbiene l-au reținut pe romanul Mihai Ionuț Paunescu in aeroportul din Bogota, un hacker internațional cautat de ani de zile de catre anchetatorii federali din SUA. Paunescu ar fi unul dintre creatorii și principalul distribuitor al „Gozi”, un virus informatic care ar fi furat informații din peste un milion de computere, inclusiv de la NASA. El este urmarit penal in SUA pentru crearea de viruși, hacking, fraude bancare, inșelaciuni prin mijloace electronice. Acuzațiile impotriva sa au fost formulate inca din 2012, potrivit Finance Colombia. Paunescu, care era urmarit inclusiv de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

