- Un roman acuzat ca a contribuit la distribuirea unui virus informatic care a infectat peste 1 milion de computere si a provocat pierderi financiare considerabile la nivel mondial a fost extradat in Statele Unite, au anuntat marti procurorii federali, informeaza miercuri Reuters.

- Liderul PSD s-a referit in declaratie la exceptiile din Codul Fiscal. ”Ati vazut ca si organismele internationale ne-au atras atentia asupra acestui lucru, si Comisia Europeana, exceptiile din Codul Fiscal in acest moment insumeaza in jur de 64 de miliarde ( de lei, nr). Sunt un pic cam mult”, a afirmat…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat, luni, ca in cazul unui nou test nuclear al Coreei de Nord, SUA și aliații lor vor raspune rapid, inclusiv prin revizuirea „posturii lor militare”, scrie Agerpres , potrivit AFP. „Suntem in contact foarte strans cu aliatii si partenerii nostri…

- In urma cu o luna, Mercedes-Benz anunța un recall care afecta peste 320.000 de mașini din America de Nord. Acum, constructorul german de automobile a extins decizia la 994.407 mașini comercializate la nivel global. Este vorba despre exemplare Clasa M, GL și Clasa R fabricate intre 2004 și 2015. Potrivit…

- Ștefan Mandachi a caștigat un nou proces cu statul roman și cere daune 1 milion de euro, bani pe care ii va dona in scop caritabil. Omul de afaceri roman Ștefan Mandachi a anunțat ca da in judecata statul roman pentru periclitarea locurilor de munca din companiile sale și pentru denigrare, dupa ce…

- Administratia Biden a lansat un nou avertisment potrivit caruia Statele Unite ar putea inregistra 100 de milioane de cazuri pozitive de Covid-19 in toamna si iarna, in contextul in care oficialii subliniaza public necesitatea unei finantari suplimentare alocate de Congres pentru a pregati natiunea sa…

- Sharon Osbourne, care a inceput saptamana aceasta o noua emisiune pentru TalkTV in Marea Britanie, a declarat intr-un interviu publicat joi de retea ca va zbura inapoi in Statele Unite pentru a avea grija de fostul solist al trupei Black Sabbath, informeaza DPA/TCA, preluat de Agerpres."Am vorbit cu…