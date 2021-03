Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica si spalarea banilor,…

- O companie din insulele Cayman – al șaptelea operator de criptomonede la nivel mondial – a fost victima unei infracțiuni de frauda informatica. Potrivit procurorilor, un barbat din Iași a reușit sa acceseze sistemul informatic al firmei și sa fure criptomonede de 620.000 de dolari, informeaza hotnews…

- In perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comerciala din insulele Cayman, al saptelea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infractiuni de frauda informatica, realizata prin accesarea fara drept a unui sistem informatic – o platforma prin intermediul caruia se controleaza…

- Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.C., cu suportul EUROPOL, au efectuat luni dimineața 8 percheziții domiciliare, in județele Alba, Bacau și Hunedoara. 9 persoane, cetațeni romani și indieni, sunt banuite de trafic de migranți și constituire…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate impreuna cu procurorii DIICOT Neamt au efectuat, pe 19 ianuarie, doua perchezitii domiciliare, in Piatra Neamt si la Stefan cel Mare, la locuintele unor persoane banuite de trafic si detinere in vederea consumului propriu de droguri de…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, au efectuat doua perchezitii la locuintele a doua persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. in cadrul unei actiuni pe linia combaterii traficului de droguri de risc si de mare risc,…

- Patru persoane au fost trimise in judecata, intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala și spalare de bani, cu un prejudiciu de peste 2.800.000 de lei, in urma cercetarilor efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. Polițiștii Brigazii de Combatere…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni au desfașurat 8 percheziții, in județul Bihor, fiind vizate fapte de inșelaciune și punere in circulație de bancnote contrafacute. Cinci persoane au fost conduse la audieri.…