- Parchetul olandez a concluzionat ca hackerul olandez care a accesat contul de Twitter al presedintelui american Donald Trump in octombrie nu este 'pasibil de urmarire penala', transmite AFP, citand un comunicat al Ministerul Public, potrivit AGERPRES. 'Aceasta este concluzia Ministerului Public…

- Procurorii din Olanda care au cercetat un caz de infracțiune cibernetica au confirmat ca lui Donald Trump i-a fost spart contul de Twitter in luna octombrie, in ciuda faptului ca Washingtonul și rețeaua sociala au dezmințit aceasta informație, relateaza The Guardian.

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Reteaua Twitter a suspendat permanent contul fostului strateg-sef de la Casa Alba, Steve Bannon, dupa ce acesta a sugerat joi ca doctorul Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din SUA, si directorul FBI, Christopher Wray, ar trebui decapitati. Facebook a inchis, invocand continut inselator,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, pe 2 octombrie, Donald (74 de ani) și Melania Trump (50 de ani) au anunțat pe rețelele de socializare ca s-au infectat cu noul coronavirus. Cei doi au fost internați in spital pentru a primi ingrijirile medicale corespunzatoare. Liderul american a fost plasat in salonul…

- Presedintele american Donald Trump a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se tratat de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP. Foto: (c) Cheriss May/REUTERS Liderul…

- Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a anunțat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. Liderul american și soția sa au facut testele dupa ce Hope Hicks, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Donald Trump,…