Un hacker a accesat unul din conturile Dropbox de GitHub

Dropbox anunta ca a suferit un minor atac cibernetic, in urma caruia a cazut victima codul stocat de companie pe un cont de GitHub. Contul a fost accesat pe 14 octombrie, iar Dropbox a aflat de atac in urma unei notificari pentru activitate suspicioasa primita o zi mai tarziu de la GitHub. Atacul a fost posibil in urma unui atac de phishing, prin care hacker-ul a aflat datele de logare ale unuia dintre angajatii companiei. Au fost accesate astfel 130 de pachete de cod stocate de Dropbox pe GitHub. Acestea contineau, in mare, API-uri folosite de aplicatiile terte, o serie de experimente si cateva…