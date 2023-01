Un hack pentru iPhone îți permite să trimiți mesaje „secrete” prietenilor tăi Datorita unui hack pentru iPhone, poți trimite mesaje „secrete” prietenilor tai. Funcționeaza cu ajutorul Invisible Ink, care este ascuns in aplicația Messages. Funcția este menita sa impiedice persoanele care se uita in telefonul tau și doresc sa iți citeasca mesajele, noteaza The Sun. Și este disponibila gratuit, ca dotare standard a iOS pe toate modelele de iPhone. De fiecare data cand trimiți un mesaj Invisible Ink, acesta va fi mazgalit pe ecran. Asta inseamna ca oricine se uita rapid la tine in telefon sau il parcurge, nu iți va vedea imediat mesajele. Mesajul este ascuns atat pentru tine,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Whatsapp a adaugat o noua funcție care te poate ajuta sa eviți o situație jenanta. Acum poți recupera textele șterse doar pentru tine, iar asta e de mare ajutor. Schimbarea are legatura cu funcția „ștergere pentru toata lumea”. Daca apeși din greșeala „șterge mesajul pentru mine”, pierzi posibilitatea…

- Principalele partide politice cauta candidați la Primaria Capitalei, iar pana acum se vehiculeaza deja cateva nume. Din partea PSD, un posibil candidat ar fi Gabriela Firea. Ea deține in prezent funcția de ministru al Familiei. Gabriela Firea va pierde, oricum, in anul 2023, funcția de ministru, intrucat…

- Whatsapp face o schimbare uriașa in ceea ce privește funcția de stergere a mesajelor, scrie The Sun. Meta, compania care deține WhatsApp, schimba funcția pentru a o face mult mai ușor de utilizat. Se pare ca opțiunea „disappearing Messages” iți va permite sa setezi ca textele sa dispara automat, dupa…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București Ilfov a transmis pe internet un mesaj de condoleanțe, in memoria victimelor de la clubul Colectiv. Mesajul a fost publicat la data de 30 octombrie 2022, cand s-au comemorat șapte ani de la tragedia de la Colectiv. „Pastram in suflet sentimente…

- Un ofițer de poliție care a bagat in buzunar zece lire dintr-un vehicul abandonat, a fost acuzat de abatere grava. Fostul agent de poliție Stephen Knott a participat la o intervenție care implica un vehicul in Holmfirth, West Yorkshire, la 22 septembrie anul trecut. Barbatul in varsta de 54 de ani a…

- Whatsapp face o schimbare importanta in ceea ce privește grupurile din aplicație. Le va face mult mai puțin enervante. Daca ați fost vreodata intr-un grup care este pur și simplu prea aglomerat, iar notificarile curg intruna, avem vești bune. WhatsApp a inceput recent sa testeze grupuri de dimensiuni…

- WhatsApp lucreaza la o noua modalitate de a edita mesajele care au fost deja trimise. Funcția „editare mesaj” va permite, in esența, expeditorului sa iși editeze textul in 15 minute de la trimiterea mesajului. Funcția este in prezent in curs de testare. Cu toate acestea, unele informații noi despre…