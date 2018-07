Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. "Sunt trei luni (n.r. - de la investirea Guvernului Dancila) dupa care pot sa trag o concluzie. Doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca nu are niciun motiv sa demisioneze, in urma cererii presedintelui Klaus Iohannis, considerand ca afirmatiile sefului statului nu isi aveau rostul. "Nu vad niciun motiv pentru care sa demisionez. Nu as putea spune ca ma afecteaza, dar este…

- Euro a facut, vineri, un salt de la 4,6490 lei, la 4,6618 lei - o creștere cu 0,28%, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut demisia premierului Dancila. Totodată, dolarul a crescut cu 1,14%, de la 3,8160 lei la 3,8596 lei. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că…

