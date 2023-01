Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, a anuntat luni ca apararea antiaeriana rusa a doborat o drona deasupra orasului-port Sevastopol, in ceea ce el a sugerat ca a fost cea mai recenta tentativa de atac ucrainean asupra portului unde se afla baza Flotei…

- Guvernatorul instalat de Rusia al orasului Sevastopol din Crimeea a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat o drona in ceea ce el a sugerat ca a fost cea mai recenta tentativa de atac ucrainean asupra portului unde se afla baza Flotei Rusiei la Marea Neagra,

- Apararea antiaeriana din peninsula Crimeea ocupata de rusi a interceptat luni seara drone ucrainene dupa mai multe zile de atacuri rusesti cu drone kamikaze asupra oraselor ucrainene, informeaza marti AFP, citand agentia rusa de presa TASS, citata de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Este a 251-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat, in timpul discursului de luni seara, ca majoritatea rachetelor lansate de ruși au fost doborate de apararea aeriana.

- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura continuarea exporturilor de produse agricole din porturile ucrainene, dupa atacul cu drone asupra navelor rusești din Crimeea, transmite Reuters. Rusia a acuzat sambata dimineața ca forțele ucrainene…

- Marina militara rusa a respins un atac cu drona asupra flotei din Marea Neagra, in golful Sevastopol, a anuntat guvernatorul orasului Sevastopol din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia.

- Ucraina reuseste sa se apere cu tot mai mult succes impotriva atacurilor ruse cu drone iraniene, potrivit serviciilor de informatii britanice, informeaza luni dpa, potrivit Agerpres.