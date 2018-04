Un guvern risipitor

Stiri pe aceeasi tema

- Da sau nu?! De la 1 aprilie, chișinauienii pot spune daca sunt pro sau contra unirii cu România. De pe 1 pâna pe 14 aprilie demareaza consultarile publice din Chișinau pe aceasta tema. Acțiunea este una apolitica, independenta, echidistanta și neutra, susțin reprezentanții Centrului…

- Ministerul Sanatații le-a prezentat, joi, 22 martie 2018, managerilor de spitale soluția gandita pentru a dezamorsa conflictul pe care il au cu sindicatele pe tema regulamentului de sporuri, managerul SJU Slatina precizand ca in cazul unitații pe care o conduce ...

- "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj sa rezistati la ceea ce se va intampla in continuare? Nu aveti ezitari? Vreti sa mergem impreuna? Si pun o ultima intrebare - unii mi-au zis sa nu o pun, altii mi-au zis sa o pun. Pana la urma suntem intre noi: Vreți sa mai fiu in continuare președintele…

- Schimb de replici intre ministrul Justitiei si procurorul general al Romaniei in sedinta CSM, unde se discuta cererea de revocarea a sefei DNAAugustin Lazar: Poate Executivul sa nu astepte procedurile in curs, unele cerute chiar de ministru, iar ministrul sa spuna "Fac eu o evaluare mai rapida…

- Postarea integrala a Elenei Udrea: „Dupa ce a ieșit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justiție, dupa ce Sistemul a dat șah mat, și Kovesi a umilit iar toți marii politicieni și conducatori ai țarii (bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare și sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa…

- Intrebarea a fost lansata de un colonel in rezerva, membru in cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice care s-a intrunit luni dimineața la Prefectura.

- Analistul politic Radu Magdin, a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca este normal ca PSD sa guverneze pentru societate, dar ca ritmul in care o face va antagoniza din ce in ce mai multe categorii profesionale. Magdin considera ca protestele #rezist din weekend vor crea un frison in societate,…

- Intrebarea care-i preocupa acum pe foarte mulți oameni din lumea tenisului, și nu numai, este cea legata de șansele Simonei de a se impune la Melbourne. O astfel de chestiune l-a scos insa, din sarite, pe Ilie Nastase.