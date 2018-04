Formarea unui guvern cu doua partide marginale - unul anti-NATO si celalalt anti-UE - este o ultima solutie, a declarat prim-ministrul ceh Andrej Babis, adaugand ca nu va recurge la ea fara sprijinul explicit din partea partidului sau ANO, a relatat joi un ziar ceh, informeaza Reuters.



Babis a castigat alegerile nationale in octombrie, dar ANO nu are o majoritate parlamentara si inca are nevoie de sprijin pentru a obtine un vot de incredere in parlament.



Discutiile cu social-democratii, care au condus un precedent guvern de coalitie ce a inclus ANO, nu au dat niciun…