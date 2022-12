Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul Cultural „Bucovina" a avut loc miercuri, 14 decembrie 2022, vernisajul Salonului anual al artiștilor plastici amatori și vernisajul „Salonului de Umor" Suceava, eveniment in cadrul caruia au fost anunțați caștigatorii din acest an.Concursul anual al artiștilor ...

- In cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava continua in aceasta perioada implementarea proiectului european cu titlul „Accesibilitatea cercetarilor avansate pentru o dezvoltare economica sustenabila - Academika", un proiect demarat in iunie 2022 și cofinanțat din ...

- Doi elevi de la Liceul ”Stefan cel Mare” din Suceava au obtinut medalii de aur la prima editie a Olimpiadei Internationale de Astronomie pentru Juniori, ce s-a desfasurat la Campulung Moldovenesc, a informat, luni, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Suceava. Este vorba despre Rafaela Barac Bologa,…

- Invențiile prezentate in competiție de reprezentanții Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava in cadrul International Trade Fair "Ideas Inventions New Products" – iENA 2022, eveniment organizat in Nuremberg, au fost rasplatite cu tot atatea medalii de catre juriul ...

- Prim-ministrul Ucrainei, Denis Smihal, a promis Uniunii Europene o continuare in ritm accelerat a reformelor de anvergura demarate in tara sa in drumul ei spre aderarea la UE, informeaza marti dpa și Agerpres. „Pana la sfarsitul acestui an, Kievul vrea sa implementeze asa-zisul acord de asociere”, a…

- Dorul celor plecați de acasa, din mandra Bucovina, este ostoit din cand in cand, in vacanțe. Credeți-ma, la intrarile in județul Suceava, pe acele panouri pe care scrie Hai in Bucovina!, s-au varsat multe lacrimi! Lacrimi de mama care se intoarce la copiii sai, lacrimi de barbați care se intorc din…

- G7 (Grupul celor sapte natiuni puternic industrializate – SUA, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Canada) va continua sa sprijine Ucraina ‘atat timp cat este necesar’ pentru a face fata invaziei ruse si consecintelor economice ale acesteia, au anuntat miercuri ministrii de Finante,…

- Colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „Ștefan cel Mare" din Suceava a imbracat haine cernite, in semn de doliu si omagiu, la trecerea in eternitate a celei care a fost profesorul Rodica Alexandru (10.09.1933 – 21.09.2022) și a carei cariera didactica culmineaza cu ...