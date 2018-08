Stiri pe aceeasi tema

- Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale, relateaza AFP.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbata seara ca s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla în spatele "atentatului" comis cu drone

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- "L-am declarat persona non grata pe insarcinatul cu afaceri al SUA (Todd Robinson - n.r.) si am anuntat plecarea sa in 48 de ore", a declarat presedintele socialist intr-un discurs sustinut la Consiliul national electoral.Maduro a raspuns astfel la decretul semnat luni de omologul sau american…