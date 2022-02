Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat marti ca a incetat procedura in derulare privind mina de carbune de la Turow, din Polonia, dupa un acord convenit la 3 februarie intre Varsovia si Praga, relateaza AFP. CJUE a emis pe 4 februarie un ''ordin de radiere'' a acestui caz ''in…

- O ieseanca condamnata in Italia pentru numeroase infractiuni nu poate fi transferata intr-un penitenciar din Romania. Curtea de Apel Iasi a avut obiectii asupra modului in care a fost judecata ieseanca in Italia. Culmea e ca cea care acum sta in inchisoarea Rebibbia din Roma a atacat la Inalta Curte…

- Este vorba despre dosarul 3055 1 2021 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in care se cere stramutarea dosarul 7946 118 2021 aflat in prezent pe rolul Curtii de Apel Constanta. La data de 9 februarie 2022, se va analiza cererea formulata de a se suspenda procesul de la Constanta pana la pronuntarea…

- O problema de constitutionalitate lasata in aer de Parlament se sparge in capul cetatenilor. O ieseanca a cerut instantei numirea unui tutore al mamei sale, grav bolnava. Solicitarea a fost insa respinsa, pentru ca parlamentarii au uitat sa reglementeze o problema legislativa, dupa ce un paragraf din…

- Junta la putere in Mali a inaintat sambata Comunitatii Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) un noua propunere de calendar pentru a restitui civililor puterea, in ajunul unui summit cu mize mari al acestei organizatii, a declarat ministrul de externe Abdoulaye Diop, noteaza AFP. Junta…

- Noul ambasador polonez la Praga este pe cale sa fie rechemat pentru ca si-a criticat tara în conflictul cu Cehia din cauza unei mine de carbune, a anuntat joi seara guvernul de la Varsovia.„Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a decis sa demareze procedura de rechemare a ambasadorului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat marți, 4 ianuarie, pe Facebook ca in urma unei licitatii publice a fost atribuit contractul pentru realizarea Planului Integrat pentru Calitatea Aerului in Bucuresti unui consortiu de 4 firme. „Dintre acestea, Cambridge Environmental Research Consultants…

- V. Stoica “Stabileste termen pentru deliberare, pronuntare si redactare la data de 20.01.2022”. Aceasta este soluția data, la finalul saptamanii trecute, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție in dosarul aflat pe rolul Instanței Supreme in care primarul Ploieștiului, Andrei Liviu Volosevici,…