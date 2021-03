Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a trimis un proiect de lege care prevede o prelungire - cu cinci ani - a Acordului ruso-american New START privind limitarea armamentului nuclear, care urmeaza sa expire la 5 februarie, a anuntat Duma de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, relateaza AFP, conform…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Update 1: Kamala Harris a depus…

- Președintele american Donald Trump a lasat o scrisoare succesorului sau Joe Biden înainte de a parasi Casa Alba a declarat pentru AFP purtatorul de cuvânt al executivului, Judd Deere, la câteva minute dupa plecarea sa. Donald Trump, care a refuzat sa accepte înfrângerea…

- Viitorul secretar de stat al SUA, Antony Blinken, a confirmat marti ca administratia Biden este gata sa revina la acordul nuclear iranian cu conditia ca Teheranul sa isi respecte din nou angajamentele, solicitand in acelasi timp un acord mai durabil, transmite AFP. Presedintele ales "crede…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a decis sa-l nominlizeze pe William Burns pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații (CIA), informeaza postul de televiziune NBC News, citat de Mediafax. "Poporul american va sta liniștit cu William Burns in fucnția de viitor director al CIA",…

- UEFA a lansat un documentar in care o serie de nume mari din fotbal vorbesc despre problemele de pe glob, atat in acest sport, cat și in societate. Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat ca ca forul continental lupta impotriva rasismului, dar cere și sprijul guvernelor. Aceste declarații…

- Președintele PSD,Marcel Ciolacu, a anunțat ca partidul merge la consultarile de luni de la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Alexandru Rafila sa fie desemnat prim-ministru, astfel incat sa fie constituit un guvern minoritar sau unul de uniunea naționala. „Ne ducem cu propunerea de prim-ministru Alexandru…

- Presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, sustine ca PSD trebuie sa dea premierul, el precizand ca, de Ziua Constitutiei, i-a trimis sefului statului, Klaus Iohannis, un exemplar din Legea fundamentala ‘ca sa aiba reperul necesar pentru a indeplini vointa romanilor’. ‘PSD trebuie sa fie la guvernare…