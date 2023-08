Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie a.c. Institutul Național de Statistica a publicat un breviar statistic, pe care-l puteți accesa integral aici . In continuare o sa prezint cateva date din acesta, care mi-au atras atenția și mi s-au parut mai interesante (breviarul are circa 100 pg).1. Populația Romaniei: 19,04 milioane…

- Procurorii DIICOT Bistrita-Nasaud au dispus retinerea a 16 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, trafic de droguri de risc si mare risc, efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse…

- In mod paradoxal, PNL pare mai refractar reformarii sistemului bugetar decat PSD. Ne-am fi asteptat ca partidul de dreapta sa forteze restructurarea aparatului de stat, sa ceara desfiintarea unor institutii de stat, a unor agentii guvernamentale. PNL ar trebui sa fie in fruntea miscarii de limitare…

- Luna viitoare va avea loc a noua ediție a Festivalului European de Teatru Eurothalia, organizat de Teatrul German de Stat din Timișoara. Biletele pentru cele 11 spectacole au fost puse in vanzare marți, 1 august. Vor participa trupe din Spania, Germania, Belgia, Austria, Franța, Letonia, Romania, Grecia,…

- Artisti nominalizati la premiile Grammy, senzatii noi ale jazzului britanic, orchestre, trupe si muzicieni din America, Germania, Finlanda, Austria, Romania si Franta vin la Bucuresti pentru o noua editie Bucharest Jazz Festival. Organizat in perioada 7-1

- E doliu in familia manelistului Tzanca Urganul dupa ce un var de-al acestuia a murit in timp ce facea o acrobație ilegala, ca sa spunem așa. Barbatul fura de pe un TIR, cand a fost strivit și a murit. La mijloc nu e vorba de un incident izolat, ci de o adevarata telenovela.Rețele de acrobați care…

- Ieri, 29.05.2023, a ajuns la Muzeul Județean Buzau, tocmai din Germania, una dintre cele mai importante donații pe care instituția noastra a primit-o in ultimele decenii. Este vorba despre patru lucrari de arta: Cealalta casa, Cu toate panzele sus, Construcție, La mere oise in Luna, cu o valoare totala…

- Oficial, viteza comerciala a trenurilor este de 72,9 km/h in Romania. Real insa, din cauza infrastructurii precare, trenurile de marfa merg ca melcul, cu 16 km/h, iar cele de pasageri cu o medie de circa 40-50 km/h. Doar pe cateva tronsoane se poate rula si cu 160 km/h. Pe harta vitezelor medii ale…