Un grup de zălăuani a gătit pentru o sută de oameni nevoiași Un grup alcatuit din prieteni, oameni care impart pasiuni, bucurii, dar uneori și momente de tristețe, au pus mana de la mana, iar zilele trecute au pregatit o suta de porții de mancare pentru persoane nevoiașe, oameni care au nevoie cu adevarat de mancare. Meniul a fost unul clar: ciorba radauțeana, cartofi țaranești cu costițe de porc la cuptor și prajitura cu malai. Totul s-a desfașurat pe baza de voluntariat, in cadrul programului „O masa calda – Zalau”. Cei care doresc sa se implice in program și sa gateasca pentru… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

