Un grup de traficanți de droguri care opera în nordul țării, reținut de polițiști Trei barbați cu virste cuprinse intre 36 și 40 de ani au fost reținuți, fiind suspectați de trafic de droguri. Doi dintre ei au fost arestați pentru 30 de zile, iar altul este cercetat in stare de libertate. Gruparea este suspectata de comercializarea drogurilor in proporții deosebit de mari pe teritoriul mun. Balți, Chișinau și raionul Edineț. La 23 septembrie, suspecții au fost reținuți in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

