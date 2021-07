Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Inundații la Ocoliș: Un grup de tineri de la Off Road Bistra au transportat electrocasnice și produse de curațenie cetațenilor afectați de viitura FOTO| Inundații la Ocoliș: Un grup de tineri de la Off Road Bistra au transportat electrocasnice și produse de curațenie cetațenilor afectați de inundații…

- Jandarmii au participat astazi, 20 iulie 2021, la inlaturarea efectelor inundațiilor din aceste ultime zile care s-au abatut asupra comunei Sohodol, din munții Apuseni. In urma ploilor abundente din ultimele zile, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Avram Iancu’’ Alba, au participat…

- FOTO VIDEO| Jandarmii din Alba au ajutat la „marea curațenie” de dupa inundațiile din Apuseni, in comuna Sohodol Jandarmii din Alba au participat astazi, 20 iulie, la inlaturarea efectelor inundațiilor din aceste ultime zile care s-au abatut asupra comunei Sohodol, din munții Apuseni. In urma ploilor…

- In urma ploilor abundente din ultimele zile, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Avram Iancu” Alba, au participat la misiuni de ajutorare a persoanelor din localitațile Sohodol, Ocoliș, Roșia Montana și Campeni, afectate de inundatii, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor…

- Instituția Prefectului Județului Alba a publicat, in cursul zilei de astazi, pagubele produse de inundațiile devastatoare din munții Apuseni. „Prim-ministrul Florin Cițu, impreuna cu ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, ministrul Apararii Naționale Nicolae Ciuca, alaturi de prefectul Nicolae Albu,…

- In urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, desfașurata vineri dimineața și a deplasarii in teren a membrilor CJSU, in vederea restabilirii starii de normalitate in comuna Ocoliș, au fost dispuse urmatoarele masuri: – suplimentarea forțelor și mijloacelor care…

- RECORD istoric de precipitații, in Apuseni: 223 de litri pe metru patrat au DEVASTAT comuna Ocoliș Precipitații de 223 l/mp s-au inregistrat intr-un interval de 5 ore, in cursul serii trecute, la stația hidrometrica Ocoliș de pe Valea Ierii. Pana in cursul dimineții, au mai cazut, in același loc, inca…

- In urma precipitatiilor abundente și topirii bruște a zapezii, circulatia pe DC 201, drumul care face legatura intre DN 75 și satul Galbena, este inchisa, deoarece podul care este situat la aproximativ 300 de metri de DN 75 a fost afectat. In localitatea Arieșeni, in cursul zilei de marți, apele Arieșului…