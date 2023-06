Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu efectuat de Reveal Marketing Research dezvaluie care este stațiunea din Romania unde toți clienții sunt mulțumiți. Este cunoscuta pentru plajele frumoase și nisipoase și apele limpezi, fiind considerata una dintre cele mai exclusiviste și moderne atracții de pe litoralul Marii Negre. Iata…

- Peste 70.000 de turisti sunt asteptati pe Litoral in vacanta de Rusalii, cea mai solicitata statiune fiind Mamaia, potrivit Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).

- Peste 100.000 de turisti au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului „Beach, Please” de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis, marti, de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).…

- Peste 100.000 de turisti si vizitatori au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului "Beach, Please" de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis marti de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania…

- Minivacanța de 1 mai: Peste 75.000 de turiști sunt asteptati pe litoralul romanesc. TOP destinații și tarife de cazare In minivacanta de 1 Mai, se estimeaza ca peste 75.000 de turiști vor alege litoralul romanesc ca destinație, majoritatea optand pentru Costinești, Mamaia și Vama Veche. Secretarul general…

- La 27 aprilie 1990, tricolorul romanesc a fost aprobat drept drapel oficial in Basarabia, atunci, inca sub ocupație ruseasca (directa). Dupa ce Parlamentul și-a dat votul, disidentul anti-comunist Gheorghe Ghimpu, deputat, s-a urcat pe cladirea Parlamentului (actuala cladire a Președinției) și a arborat…

- In ultimii doi ani am promovat diversitatea la volan și cele mai noi mașini lansate in Romania printr-un proiect denumit „Aventour la feminin". Dupa cum o spune și numele, el a fost dedicat femeilor și vocii comune pe care acestea o pot avea atunci cand vine vorba de șofat. Pentru ca, fie ca ne place…

- Militarii Armatei Naționale se vor antrena alaturi de colegii lor din Romania, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la exercitiul multinațional „JCET-2023” (Joint Combined Exchange Training). Potrivit ministerului Apararii de la Chișinau, exercițiul se va…