- Mercenarii ruși sunt acuzați de atrocitați impotriva civililor din Republica Centrafricana, inclusiv de uciderea unor copii. O investigație CNN arata ca celebrii mercenari ai grupului Wagner, condus de Evgheni Prigojin, cunoscut si sub numele „bucatarul lui Putin”, au atacat mai mulți civili in partea…

- Dupa mai multe ore de intrerupere, zborurile intre Germania si Rusia au fost reluate miercuri seara intre cele doua tari, pe fondul unui conflict legat de Belarus, a anuntat compania aeriana germana Lufthansa, relateaza AFP. ''Autoritatile ruse au acordat autorizare companiei Lufthansa de…

- Rusia va elibera o tranșa de 500 de milioane de dolari catre Belarus, a doua dintr-un imprumut de 1,5 miliarde de dolari pe care Moscova l-a promis Minskului ca parte a eforturilor de a stabiliza situatia din tara vecina. Sprijinul financiar a fost anuntat dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a purtat…

- Agențiile de știri au fost informate de poziția Kremlinulului dupa deturnarea avionului de Belarus. Moscova declarat luni ca „instantele internationale” ale aviatiei civile ar trebui sa se pronunte asupra incidentului de duminica seara. Acesta la aterizarea unui zbor comercial in Belarus si la arestarea…

- „Belmedpreparaty” obține viitorul vaccin sub forma unei substanțe. In esența, acesta este un produs gata, dar inainte de a fi turnat in fiolele, acesta trebuie sa treaca prin mai multe etape complicate de producție și control al calitații. Un deputat german s-a vaccinat in Rusia cu „Sputnik…

- Elevii siberieni au marșaluit cu portrete ale președintelui rus Vladimir Putin pentru a sarbatori „era” sa în timpul procesiunilor din orașul lor dedicate Zilei Victoriei, a informat joi presa, scrie The Moscow Times. Copiii din Irkutsk au fost fotografiați ținând poze cu…

- Handbalista Cristina Neagu a urcat pe primul loc in topul marcatoarelor Ligii Campionilor, dupa victoria echipei CSM Bucuresti cu TSKA Moscova, scor 32-27, in turul sferturilor competitiei. Citește și: Cristina Neagu reacționeaza, dupa ce a fost acuzata de tentativa de blat: Ma feresc de polemici…

- "Militarii raniti au fost transportati urgent la spital", a transmis biroul de presa al Armatei din Ucraina.Conform Euronews , aceasta varsare de sange pare sa marcheze finalul incetarii focului, moment trasat in Iulie 2020, in estul Ucrainei. Asta cu toate ca primele luni ale lui 2021 au insemnat creșterea…