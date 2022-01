Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal la metroul din Roma. Mai mulți romani și italieni s-au dezlanțuit și au creat haos. Panica la metroul din Roma Incidentul a avut loc vineri noaptea, in jurul orei 23,00. Martorii spun ca scandalagiii erau beti si posibil chiar sub influenta drogurilor. Pe imaginile surprinse de camerele…

- O femeie cu dizabilitați din Spania a ajuns la spital cu mana rupta și multiple vanatai, dupa ce patru tineri romani au batut-o ca sa-i fure geanta. Tinerii romani au fost arestați de Poliția din Sevilla. Cei patru romani luați de Poliție, cu varste cuprinse intre 19 și 24 de ani, au mai multe ordonanțe…

- Un jaf ca in filme a a avut loc in județul Iași! Trei tineri au avut de gand sa jefuiasca o casa de amanet, dar polițiștii au reușit sa ii opreasca chiar in fața ușii cu focuri de arma. Unul dintre aceștia a putut fugi cu bani și bijuterii.

- Tinerii fermieri romani vor putea obține fonduri nerambursabile de pana la 70.000 de euro: AFIR vrea sa continue Submasura 6.1 Tinerii fermieri romani vor putea obține fonduri nerambursabile de pana la 70.000 de euro: AFIR vrea sa continue Submasura 6.1 Datorita succesului și interesului de care se…

- Iașiul a intrat in circuitul medical mondial, dupa ce specialiștii romani au creat un test PCR care poate indica nu numai tulpina virusului SARS-CoV-2, ci și stadiul bolii. Despre ce este vorba.

- Este vorba despre stațiile Tineretului, Piața Unirii și Piața Universitații.Calatorii s-au speriat dupa ce au simțit miros de cauciuc ars și au coborat din vagoane.Ulterior, s-a stabilit ca un scurtcircuit la un tablou electric a fost sursa mirosului.Echipele tehnice de la Metrorex au remediat defecțiunea…

- Un sondaj efectuat la nivelul Uniunii Europene in 2020 a concluzionat ca 8,2% dintre locuitorii Uniunii Europene nu isi permit sa isi incalzeasca in mod suficient locuinta, procent in crestere fata de nivelul de 7% din 2018, arata datele publicate joi de Eurostat. Cresterea din 2020 vine insa…