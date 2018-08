Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati care fac parte dintr-un grup organizat, banuit ca a furat mai multe bijuterii si ceasuri de lux din magazine din Insulele Canare, Spania, au fost arestati la Constanta. Alti patru romani au fost arestati in Spania. Prejudiciul total in acest caz este de peste 5,5 milioane de euro.

