Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 55 de eurodeputati cer demisia sefului diplomatiei europene, Josep Borrell. Intr-o scrisoare adresata presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, parlamentarii, printre care si cativa din Romania, il acuza pe Borrell ca nu ar fi aparat interesele UE in

- 50 de europaprlamenari, intre care Eugen Tomac (PMP), Marian-Jean Marinescu (PNL), Nicolae Stefanuța (USR), Siegfried Muresan (PNL), Dragoș Pislaru (PLUS), Ramona Strugariu (PLUS) și Dragoș Tudorache (PLUS), Gheorghe Falca (PNL) și Vlad Gheorghe (USR) au semnat o scrisoare adresata președintei Comisiei…

- Companiile care produc vaccinurile impotriva COVID-19, beneficiare ale unor investitii masive din partea Uniunii Europene, "trebuie acum sa isi respecte promisiunile si sa isi onoreze obligatiile", a avertizat astazi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,

- Uniunea Europeana a lansat un apel viitorului presedinte american Joe Biden pentru a forma un ”nou pact fondator” cu Europa, lucrand asupra unor chestiuni precum pacea, securitatea, prosperitatea, libertatea si drepturile omului, au transmis ieri agentiile Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Europa…

- "Statele Unite s-au intors. Iar Europa este pregatita. Sa se reconecteze cu un partener vechi si de incredere, sa aduca un suflu nou aliantei noastre iubite", a scris miercuri pe Twitter sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres. Citește și: Anunțul Ministrului Sanatații!…

- ”L-am citit? Raspunsul este ‘da’ ”, a declarat Johnson dupa semnarea documentului, precizeaza agerpres . Acordul este format din trei documente: acordul comercial si de cooperare intre UE si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom), de o parte, si Regatul Unit, de cealalta parte; acordul privind…

- Negociatorii britanici și ai Uniunii Europene se întâlnesc duminica la Bruxelles într-o ultima încercare de a ajunge la un acord privind comerțul post-Brexit, înainte ca acordul de tranziție sa se încheie, pe 31 decembrie, transmite Reuters.Premierul britanic…

- Prim-ministrii a patru tari membre ale Uniunii Europene (UE) - Grecia, Italia, Spania si Malta - au trimis miercuri sefei guvernului german Angela Merkel - a carei tara asigura presedintia in exercitiu a Consiliului UE -, presedintelui Consiliului European, Charles Michel, si presedintei Comisiei Europene,…