Un grup de opt organizatii care fac parte din Grupul Consultativ pentru Protectia Consumatorilor de Servicii Financiare Non-bancare, organizat pe langa Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), solicita Parlamentului, intr-o scrisoare deschisa, resetarea activitatii ASF, informeaza miercuri Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare - AURSF. "In ultima vreme, in special in contextul in care ASF a ramas fara presedinte, prin plecarea d-lui Leonardo Badea in functia de viceguvernator al BNR in toamna anului trecut, institutia se confrunta cu o grava criza de leadership si de autoritate,…