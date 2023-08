Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii din Serbia au inceput sa indeparteze cu multa atentie nisipul si pamantul din lemnaria antica a unei ambarcatiuni ce dateaza din epoca Imperiului Roman si care a fost descoperita de mineri intr-o vasta cariera deschisa de carbune, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Dupa ce un excavator…

- Arheologii care cerceteaza un cimitir roman vechi de 2.000 de ani, descoperit in Gaza anul trecut, au gasit cel putin 125 de morminte, din care majoritatea contin schelete ramase in mare parte intacte, iar doua adapostesc sarcofage rare din plumb, a anuntat Ministerul Palestinian pentru Antichitati,…

- Olga Skabeieva, prezentatoarea cunoscuta drept „marioneta de fier” a lui Putin, cere atacarea unor state NATO, inclusiv Romania, pentru ca vor ajuta Ucraina sa-și vanda cerealele prin propriile ape teritoriale.Ea a spus direct ca Rusia ar trebui sa loveasca Turcia sau macar Romania și Bulgaria. Olga…

- Una dintre cele mai des intalnite greșeli in limba romana este folosirea omonimelor „o data” și „o data”. Cu toate ca se pronunța la fel, trebuie folosite in contexte diferite, in funcție de sensul lor, pentru ca „odata” este, de obicei, adverb, in timp ce „o data” este numeral.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Kosovo duminica sa calmeze tensiunile cu Serbia, la doua zile dupa ce au izbucnit confruntari violente intre politia kosovara si sarbii care se impotrivesc instalarii in functie a unor primari albanezi in urma unor alegeri boicotate de minoritatea…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat vineri in centrul Belgradului pentru a-l susține pe președintele sarb Aleksandar Vucic, intr-o demonstrație de putere dupa marile proteste antiguvernamentale din cauza a doua impușcaturi in masa care au ucis 18 persoane la inceputul acestei luni, scrie Reuters.Ministrul…

- Un strain a ajuns in atenția polițiștilor de frontiera din Republica Moldova, dupa ce a fost surprins pe malul Prutului, in momentul in care incerca in mod clandestin sa treaca frontiera moldo-romana. Barbatul nu avea acte identitate, dar a declarat ca intenționeaza sa ajunga in Europa, precizeaza inspectorii…

- Ministrul sarb al Educatiei, Branko Ruzic, a demisionat dupa masacrul comis intr-o scoala primara, pe fondul emotiei provocate de acest atac si de un alt incident similar, produs in ziua urmatoare, noteaza Reuters.