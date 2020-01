Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii din trenul Tmișoara – Baia Mare au fost terorizați la propriu de catre un grup de trei migranți. Aceștia au fost urcați in tren de catre Poliția de Frontiera in Valea lui Mihai, spre un centru de azil din județul Maramureș, iar pana in municipiul Carei cei trei migranți – care pareau fie drogați,…

- Potrivit colegilor de la publicația Obiectiv-sm.ro, care au fost contactați de un calator al trenului Timișoara – Baia Mare, un incident grav s-a petrecut sambata. Satmareanul care se afla in trenul Timișoara – Baia Mare, care face oprire și la Satu Mare, a fost de-a dreptul ingrozit ca astfel de scene…

- Un numar de 19 persoane, intre care trei copii, din Irak, Maroc si Algeria, au fost prinși de politistii de frontiera din Borș, județul Bihor, și de cei din Curtici, județul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera, pe jos, in Ungaria, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Meteorologii anunta soare cu dinti in cele mai multe regiuni, dar vor fi si averse in unele. Marti vine cu averse in unele zone. Meteorologii anunta maxime de 9 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 10 in Transilvania, 9 in Banat, 9 in Oltenia, 12 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea. In Giurgiu,…

- Trei migranți, originari din nordul Africii și Orientul Mijlociu, au fost depistați și reținuți de polițiștii de frontiera suceveni, la scurt timp dupa ce aceștia intrasera fraudulos pe teritoriul țarii noastre. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera ...

- Ștefan Hrușca este sinonim cu colindele de Craciun. Nu exista roman care sa nu-l fi ascultat macar o data. Vine decembrie, vine și Ștefan Hrușca in țara (traiește din decembrie 1991 in Canada, in oraselul Whitby, 54 km nord-est de Toronto). Ștefan Hrușca s-a nascut in 1957, pe 8 decembrie, in Maramureș,…

- Timpi mari de asteptare pt camioane spre Ungaria Foto arhiva La punctele de trecere a frontierei spre Ungaria, camioanele continua sa înregistreze timpi mari de asteptare. Potrivit aplicatiei politiei de frontiera, la Nadlac II durata de stationare a depasit 6 ore, autoritatile…

- Accidente cu victime si restrictii de circulatie in tara Foto: Arhiva/ Poliția Româna Nodul rutier de la Holdea si lotul 3 al autostrazii A1 Lugoj - Deva, din judetul Hunedoara, ar putea fi deschise circulatiei la jumatatea lunii, dupa ce Compania de Drumuri a acordat constructorului doua saptamâni…