Un grup de migranţi a pătruns în Spania după un asalt violent la frontiera enclavei Melilla Un grup de circa 260 de migranti din state ale Africii subsahariene au luat luni cu asalt granita dintre Maroc si enclava spaniola Melilla, dintre care circa 50 au reusit sa patrunda pe teritoriul spaniol trecand de gardul ridicat pe aceasta frontiera, informeaza agentia EFE. Acest asalt violent survine in timp ce intrarile in enclava Melilla sunt oprite, atat dinspre Maroc, cat si dinspre Spania, in cadrul masurilor de combatere a pandemiei de coronavirus. In urma altercatiilor cu fortele de ordine spaniole, un membru al acestora a fost ranit si doi migranti au fost arestati, ceilalti fiind transportati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca poliția de frontiera a deschis dosar penal pe numele romanului care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania.Alerta de COVID-19 pe aeroportul…

- COVID-19, declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii pandemie, a afectat 122 de tari din lume si a cauzat pana acum 5.111 de decese. Au fost confirmate pana acum 138. 937 de cazuri, iar 70.727 de cazuri au fost vindecate, potrivit www.worldometers.info. In China au fost inregistrate 80.815 de cazuri,…

- Grecia a declarat sambata ca este decisa sa mentina vigilenta la granita cu Turcia si sa impiedice intrarile ilegale in Uniunea Europeana, dupa ce Ankara a permis unui mare numar de migranti sa ajunga in zona de frontiera, transmite dpa. 'In tot cursul noptii, fortele de securitate…

- Sase cetateni din Algeria, Siria si Maroc au fost depistati de politistii de frontiera in apropierea granitei, incercand sa treaca ilegal in Ungaria, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al ITPF Oradea, doi…

- Un prim caz de infectare cu coronavirus a fost detectat la Bruxelles la unul dintre pasagerii zborului care a repatriat duminica circa 250 de persoane, in principal europeni, din orasul chinez Wuhan, a anuntat marti ministrul belgian al Sanatatii, citat de AFP. Potrivit autoritatilor, la bordul acestei…

- Un teritoriu britanic de pe continent vrea sa intre in Schengen dupa Brexit, pentru a permite libera circulație a europenilor Gibraltarul s-ar putea alatura spatiului Schengen cu scopul de a garanta libertatea de miscare la frontiera sa cu Spania dupa ce Regatul Unit va parasi UE, a sugerat premierul…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat sase cetateni din Palestina, Algeria, Siria si Maroc, toti solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos. In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, politistii de frontiera au depistat la aproximativ 300 m…