Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a inceput vineri consultari in vederea formarii unui nou guvern, dupa ce alegerile legislative din 11 iulie au rezultat intr-un parlament fragmentat, transmite AFP. Iesit pe primul loc la o mica diferenta, 'Exista un astfel de popor' (ITN), partidul antisistem…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a inceput vineri consultari in vederea formarii unui nou guvern, dupa ce alegerile legislative din 11 iulie au rezultat intr-un parlament fragmentat, transmite AFP, potrivit Agerpres. Iesit pe primul loc la o mica diferenta, 'Exista un astfel de popor' (ITN), partidul…

- Renuntarea de catre premierul desemnat al Libanului, Saad Hariri, la mandatul sau de a forma un nou guvern este "inca un episod dramatic in incapacitatea responsabililor libanezi de a gasi o iesire din criza, in raport cu realitatea economica si sociala" a tarii, a declarat joi, la ONU, seful diplomatiei…

- Renuntarea de catre premierul desemnat al Libanului, Saad Hariri, la mandatul sau de a forma un nou guvern este "inca un episod dramatic in incapacitatea responsabililor libanezi de a gasi o iesire din criza, in raport cu realitatea economica si sociala" a tarii, a declarat joi, la ONU, seful diplomatiei…

- Premierul desemnat al Libanului, Saad Hariri, a renuntat joi la mandatul sau de a forma un nou guvern dupa aproape noua luni, relateaza dpa si AFP. Saad Hariri si-a anuntat decizia dupa o intalnire cu presedintele libanez Michel Aoun, cu care nu a reusit sa ajunga la un acord, scrie Agerpres.ro.…

- Klaus Iohannis: Trecerea la energia verde trebuie facuta fara pierderi Mașina electrica. Foto: Agerpres. La Sofia a început, acum o ora, summitul Initiativei celor Trei Mari, la care presedintele Klaus Iohannis a declarat ca e nevoie de finantarea unor noi initiative strategice majore…

- Presedintele parlamentului Suediei (Riksdagen), Andreas Norlen, a anuntat marti ca i-a acordat liderului Partidului Moderat, Ulf Kristersson, un termen de trei zile pentru a vedea daca poate strange suficient sprijin pentru formarea unui guvern care sa obtina votul legislativului, transmite Reuters.…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…