Stiri pe aceeasi tema

- &"Situația în care a fost implicata o aeronava Blue Air, aseara, pe Aeroportul Internațional Cluj – Napoca a fost cauzata de ingestia unui FOD (foreign object debris), cel mai probabil – o pasare sau un animal de mari

- Imagini cu puternic impact emotional vin din Israel. O fata de numai 8 ani a fost nevoita sa sara de la balconul locuintei sale in flacari, pentru a se salva.In imagini vedem copila iesind pe balcon, in timp ce pe ferestrele laterale se vad flacarile care au cuprins casa.

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imagini se vede cum o victima a unui accident rutier are sub cap, drept perna, propriul picior amputat.

- Imagini socante fac inconjurul lumii. Doua femei grav ranite in orasul turc Izmir, dupa ce sar de la etaj dintr-un hotel cuprins de flacari. Doua femei s-au ranit sarind de la etajul sase al unui hotel cuprins de un incendiu, potrivit presei turce, scrie The Associated Press.

- Un incendiu a izbucnit miercuri la un mic hotel din Izmir, potrivit agentiei private Dogan. Cele doua femei au sarit pe masini parcate in fata hotelului si s-au ranit grav.Alte persoane din hotel au fost evacuate in siguranta. Incendiul a fost controlat rapid, potrivit postului privat NTV.…

- Imagini uluitoare surprinse pe o autostrada din nordul Chinei. O cisterna cu GPL a luat foc și a explodat, iar mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari. Incidentul a fost surprins de o camera instalata la bordul unei mașini. In imagini se vede cisterna rasturnata pe marginea autostrazii, care…

- Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce un autovehicul a lovit un grup de pietoni de pe o strada aglomerata din Shanghai, au anuntat, vineri, autoritatile locale, informeaza CNN. Potrivit autoritatilor, in urma accidentului, 18 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar trei dintre…

- Imagini care iti taie respiratia. Un barbat a decis sa incerce un lucru extrem, mai exact sa zboare intr-un mod neobisnuit cu parasuta. Totul s-a intamplat intr-o cladire din Ivanovo, Rusia.