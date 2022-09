Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe primul loc in UE la capitolul copii deveniți victime pe șosele. Peste 100 iși pierd viața anual in accidente rutiere, iar 450 sunt raniți grav. Numai in primele opt luni din acest an, in Capitala au avut loc 32 de accidente grave in care au fost implicați minori. Cauzele: fie copiii…

- Ministrul Educației spune ca s-ar ”bucura” ca sistemul de uniforme obligatorii sa fie impus in școlile romane, insa subliniaza ca vestimentația ar trebui sa difere de la o unitate de invațamant la alta. ”Sunt peste 17.000 de școli in Romania, condițiile difera foarte mult de la o școala la alta. M-aș…

- In weekend ul 05 ndash; 07 august, un numar de 315 jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta au fost la datorie pentru mentinerea linistii si ordinii publice in sistem integrat sau in patrule independente, in municipiul Constanta, localitatile Navodari, statiunile Mamaia, Costinesti, Neptun, Olimp,…

- Asociația Elevilor București-Ilfov susține ca, odata cu noile schimbari propuse in Legile Educației, elevii risca sa devina „cobai ai experimentelor miniștrilor revoluționari”, potrivit Digi24. In replica, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a transmis ca instituția pe care o conduce s-a consultat…

- O grupare de traficanti de droguri de mare risc a fost descoperita in Bihor. Acestia ar fi adus in tara kilograme de cocaina, ascunse in cafea. Drogurile erau extrase intr-un laborator specializat chiar aici, in Romania. Este primul astfel de laborator, descoperit pe teritoriul tarii noastre.Citește…

- In prima zi de festival la malul marii, 12 persoane au fost depistate cu substante psihoactive asupra lor. Un tanar a fost testat și s-a dovedit ca a consumat substanțe interzise de lege in Romania, insa a incercat sa faca tot posibilul pentru a scapa basma curata. Bineințeles, a trebuit sa le dea socoteala…

- Ministerul de Finante a publicat, luni seara, pe site, proiectul de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Printre altele, documentul prevede modificari in ceea ce priveste restrictiile impuse microintreprinderilor, cresteri de TVA pentru bauturile cu zahar si pentru HoReca, majorarea accizelor…