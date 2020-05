Stiri pe aceeasi tema

- Plajele acoperite cu nisip din regiunea Otago, situata in sudul Noii Zeelande, au capatat culoarea rosie dupa ce milioane de exemplare dintr-o specie de homar au esuat in masa pe tarm, relateaza vineri The Guardian. Localnicii din micile comunitati Broad Bay si Edwards Bay, situate in zona de coasta,…

- Ardern a spus ca oamenii au sugerat totul, de la saptamana de munca mai scurta la mai multe sarbatori publice, ca mijloc de stimulare a economiei și de incurajare a turismului intern, in timp ce granițele raman inchise strainilor Comentariile informale ale primului ministru i-au incantat pe neozeelandezii,…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a evocat miercuri posibilitatea ca salariații sa beneficieze de mai multe sarbatori legale și de o saptamâna de lucru de patru zile, pentru a relansa economia puternic afectata de șapte saptamâni de carantina, scrie AFP.Ardern a afirmat ca…

- Un program de lucru de 4 zile pe saptamana este luat in consderare in Noua Zeelanda, alaturi de alte masuri privind flexibilitatea muncii, a anuntat premierul Jacinda Ardern. Scopul este acela de a reporni cat mai repede economia, dar protejand cetatenii.

- Testarea la ieșirea din spital este o procedura medicala standard, conform purtatorului de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii. Citește și: Boris Johnson, discurs memorabil dupa ce a invins coronavirusul. Doua asistente din Noua Zeelanda si Portugalia i-au salvat viata VIDEO Boris…

- Cifra record de morti in Italia. Peste 10 mii de oameni au murit din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Totusi, din cei peste 92 de mii de oameni infectați, peste 10 mii au fost vindecați și externați. Lupta medicilor pare fara sfarșit.

- Mihnea Boștina este specialist in virologie, ramura a microbiologiei care studiaza virusurile, la Universitatea Otago din Noua Zeelanda. Zilele acestea i s-au adresat multe intrebari despre coronavirus și antidot. “Acum, toata lumea va trebui sa interpreteze o noua partitura”, spune expertul roman,…

- Vanuatu este un stat insular din Pacificului de Sud. Comerțul este deseori întrerupt din cauza vremii tropicale capricioase. Izolarea nu este de neînțeles pentru locuitori, motiv pentru care aceștia sunt în masura sa ofere sfaturi despre ce s-ar putea întâmpla daca epidemia…