- Muncitorul ranit, vineri, in explozia de la sonda Romgaz din judetul Harghita a decedat, desi medicii au incercat sa il salveze. Pompierii sunt inca la fata locului, iar cauzele producerii deflagratiei urmeaza sa fie stabilite.

- Unul dintre copiii salvati din pestera din Thailanda este erou național, deoarece el a fost singurul care a putut vorbi in limba engleza cu salvatorii. Povestea lui emotionanta face inconjurul lumii.

- Poveștile de viața ale celor ce calca pragul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” sunt de-a dreptul impresionante. Așa s-a intamplat și in ediția de astazi, cand Gabriela Cristea a fot profund mișcata de ceea ce s-a intamplat in viața lui Radu, un barbat ce a venit pentru a o cunoaște pe Anica.

- O echipa de cercetatori japonezi condusi de Masahiro Kayama de la Universitatea Tohoku a descoperit un mineral numit moganit intr-un meteorit provenit de pe Luna, gasit intr-un desert din nord-vestul Africii.

- Patru femeie care au implinit sau vor implini in acest an 100 de ani de viata au sarbatorite joi, 14 iunie, de autoritati. Actiunea face parte din campania „O viata cat un Centenar” si se inscrie in evenimentele care marcheaza implinirea a unui secol de la Marea Unire.

- Energia este pentru lumea moderna așa cum este sangele pentru organism, alimentand bunastarea, dar și viața de zi cu zi. Fara energie, luminile se sting, caldura se inchide, transportul devine dificil, intrucat mașinile și avioanele nu mai funcționeaza. Viața așa cum o știm se oprește. Conductele reprezinta…

- In opinia oamenilor de stiinta americani, candva, in vremuri de mult trecute, Venus ar fi putut adaposti diferite forme de viata. Dar cresterea subita a termperaturilor care au atins chiar si 450 de grade Celsius, au facut din aceasta planeta un fel de minge de foc. Mai mult, planeta a fost…