Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Egiptului, anunta MAE. Un numar de 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit, in…

- Un numar de 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit, in cursul noptii trecute, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Egiptului. Acestia vor fi adusi in tara de la Cairo, prin intermediul unei curse aeriene…

- Un numar de 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit, in cursul noptii trecute, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, anunta MAE marti dimineata, precizand ca acestia au fost informati…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 103 cetateni romani din Fasia Gaza si membrii de familie ai acestora au primit, in cursul noptii de luni spre marti, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Republicii Arabe Egipt. Acestia au fost…

- Cei 283 de cetațeni romani au revenit in siguranța in țara in cursul zilei de marți, 10 octombrie și in noaptea de marți spre miercuri, anunța Ministerul Afacerilor Externe, printr-un comunicat.Romanii s-au intors cu ajutorul a trei curse aeriene Tarom, doua dintre avioane decoland din Tel Aviv și un…

- MAE precizeaza ca echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Tel Aviv si a Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah si echipa din cadrul Unitatii de Reactie Rapida a Celulei de Criza MAE raman in continuare pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv pentru a acorda asistenta consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 9 octombrie 2023, alti 115 de cetateni romani au revenit in Romania, din Israel prin intermediul unei curse operate de o companie aeriana privata.MAE precizeaza ca echipa consulara…

- Pelerinii romani aflati in Israel s-au intors deja cu bine acasa, intr-o mare proportie, a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, informeaza Agerpres. „Intr-o foarte mare proportie, pelerinii romani s-au intors deja cu bine acasa. Alaltaieri aproape 300, ieri la fel. Cei…