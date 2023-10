Un grup de 92 de români din Israel, repatriat prin Iordania - Câți români mai sunt blocați după atacul Hamas - Anunțul MAE Un grup de 92 de romani din Israel va fi repatriat prin Iordania, a precizat MAE intr-un comunicat de presa. Anunțul MAE vine dupa ce duminica dimineața au ajuns in Romania 346 de cetateni romani si straini care erau blocați in Israel. Aceștia au fost aduși in țara cu doua curse operate de compania TAROM.In ziua izbucnirii violențelor dintre Hamas și Israel, dupa atacul fara precedent de sambata dimineața al gruparii paramilitare, un numar de 790 de romani, pelerini, erau blocați pe teritoriul Israel. Demersuri pentru repatrierea unui grup de cetațeni romani din Statul Israel, prin Iordania,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

