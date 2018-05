Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Ellaal Goldberg Corporation și-a anunțat ca iși extinde valoarea investițiilor pe care vrea sa le faca in mass media locala din Romania la 50 de milioane de dolari. Compania a subliniat ca infuzia de capital pe care vrea sa o faca in media romaneasca doresc sa aiba un impact benefic…

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Vezi…

- Australia a promis, duminica, o jumatate de miliard de dolari australieni (312 milioane de euro) pentru restaurarea și protejarea Marii Bariere de corali, bijuterie a patrimoniului umanitar amenințata de schimbarea climatica. Reciful se intinte pe circa 348.000 de kilometri patrați, de-a lungul coastei…

- Inca preferate de unii audiofili si nostalgici, discurile de vinil vor fi in curand disponibile si in versiune High Definition, cu sunet mai clar si mai mult timp de redare. Numite “High Definition Vinyl” noile discuri pastreaza compatibilitatea cu echipamentele actuale si sunt mai prietenoase cu mediul…

- Compania britanica Vast Resources a anuntat ca va investi 2,6 milioane de dolari in dezvoltarea minelor pe care le are in Suceava, in localitatea Manaila si in judetul Bihor. Directorul companiei, Andrew Prelea, a precizat ca Vast Resources a incheiat cu succes prima faza a acordului de finantare ...

- Serviciul de muzica prin streaming Pandora, una dintre cele mai mari platforme de acest fel din lume, a cumparat AdsWizz, o companie specializata in publicitate digitala audio cu centrul principal de inginerie in București, intr-o tranzactie evaluata la 145 milioane de dolari.

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani.

- Daimler AG vrea sa majoreze capacitatea de productie deoarece subsidiara sa Mercedes-Benz Cars vrea sa ajunga la vanzari anuale de trei milioane de vehicule, de la 2,4 milioane anul trecut, a afirmat Markus Schaefer, membru al Board-ului grupului...