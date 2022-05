Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a anuntat lansarea unui nou grup comun alcatuit Marea Britanie, Uniunea Europeana si SUA cu scopul de a sprijini eforturile Procuraturii Generale a Ucrainei de documentare a crimelor de razboi si a altor atrocitati comise in Ucraina, relateaza CNN.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a aparat sprijinul administrației Biden pentru aderarea Ucrainei la NATO, dupa ce senatorul republican Rand Paul a spus ca acest lucru, cel puțin parțial, a dus la invadarea Ucrainei de catre Rusia. Blinken și Paul au avut un schimb acid de replici in timpul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anuntat duminica aceasta ca a vazut "relatari foarte credibile" privind atacuri deliberate asupra civililor comise de fortele ruse in Ucraina, iar Washingtonul documenteaza aceste relatari pentru a se asigura ca organizatii relevante pot ancheta daca s-au…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken transmite, intr-un mesaj - in rusa - postat pe Twitter, poporului rus, ca "nu merita" un razboi impotriva "vecinilor" sai ucraineni si-l asigura ca nimeni nu incearca sa-i puna in pericol securitatea, relateaza AFP. Blinken publica acest mesaj atat in rusa,…