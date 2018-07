Un greu liberal l-a atacat pe VASILE BLAGA. A cerut congres extraordinar

Stiri pe aceeasi tema

- Un lider PNL cere convocarea Congresului. Vicepreședintele liberal Marian Petrache a declarat luni, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca intalnirea dintre fostul copresedinte al liberalilor Vasile Blaga si mai multi fosti democrat-liberali a fost o ”gafa”, in opinia sa. Marian Petrache spune…

- Marian Petrache a mai precizat ca a cerut, in cadrul sedintei Biroului Executiv, organizarea unui congres al partidului, in vederea unei "clarificari doctrinare". "Da, (Vasile Blaga - n.r.) a facut o gafa, aceea a fost o gafa. (...) Am spus in interiorul partidului, ce am avut de spus am spus…

- Președinte al PNL Ilfov, Marian Petrache a cerut luni, la ședința conducerii PNL, convocarea unui congres extraordinar pentru a clarifica toate problemele din interiorul partidului. Petrache și-a exprimat nemulțumirea in spatele ușilor inchise, precizind, potrivit surselor Hotnews.ro ca intalnirea pe…

- Vicepresedintele PNL Marian Petrache a declarat luni, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca intalnirea dintre fostul copresedinte al liberalilor Vasile Blaga si mai multi fosti democrat-liberali a...

- Președintele CJ Ilfov și președinte al PNL Ilfov, Marian Petrache, susține ca in acest moment fuziunea PNL-PDL nu este realizata și exista doua tabere in cadrul aceluiași partid. Petrache arata ca doar un Congres extraordinar ar putea lamuri toate problemele din interiorul PNL. Ideea lui Marian Petrache…

- Fostul co-presedinte PNL Vasile Blaga a declarat miercuri, la finalul unei sedinte care a avut loc la sediul central al PNL cu fostii membri PDL, printre care primarul Clujului, Emil Boc, si presedintele Consiliului Judetean Suceva, Gheorghe Flutur, ca intalnirea a avut loc pentru ca ii pasa de ce se…

- Copresedinte al PNL, devenit lider al PDL dupa desprinderea de Traian Basescu si infiintarea PMP, Vasile Blaga a facut o lunga pauza politica. Nevoit sa-si demonstreze nevinovatia, el se poate considera si o victima a DNA, dar si unul dintre putinii care se retrag din viata publica atunci cand asupra…

- Situatia in PNL este departe de a fi calma. Ludovic Orban are parte de o opozitie puternica in partid, tabara adversa avand doua variante pentru sefia PNL.Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca in ultima sedinta a conducerii PNL, presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, le-a reprosat…