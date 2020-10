Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat se afla in reorganizare dupa ce, in urma alegerilor locale, președinția mai multor județe a fost pierduta. Conform informațiilor, Marcel Ciolacu le-ar fi cerut demisia celor care au pierdut alegerile. In urma rezultatelor, PSD a pierdut județe importante precum Giurgiu și…

- ”Domnule Ciolacu, ajunge! Somez PSD sa opreasca terorismul economic. Toate partidele care in acest moment dificil pentru economia globala forteaza cresterea deficitului bugetar prin legi care cresc cheltuielile bugetare sau reduc veniturile la buget sunt vinovate de terorism economic impotriva Romaniei.…

- "Avem nevoie de o pauza de cel puțin o luna. Posibil mai mult. Imposibil mai puțin. Avem nevoie sa intrerupem legaturile care fac posibila inmulțirea cazurilor. E foarte dificil. Vorbim de oameni și relațiile dintre ei. Vorbim de munca, și drumul pana acolo. Vorbim de casa, și cumparaturile pe care…

- Liviu Dragnea a sustinut ca a fost vorba doar de o convorbire online, ce nu a avut caracterul unui interviu. "In ceea ce priveste abaterea disciplinara retinuta in sarcina mea, declar ca nu m-am gandit ca voi fi sanctionat pentru ca am avut o convorbire online cu alta persoana, convorbire…

- Fostul prezentator Emanuel Isopescu, in varsta de 75 de ani, a decedat, anunta adevarul . Anuntul a fost facut de fiica acestuia pe pagina personala de Facebook. „Dreptii cu dreptii, viii cu viii 3.08.1945-2.09.2020 Tatuca, ramas bun”, a scris Ioana Isopescu. Fost jurnalist de investigatii, Emanuel…

- Fostul prefect Carmen Ichim și-a retras candidatura pentru șefia Consiliului Județean, alegand sa il sprijine pe actualul șef al CJ, Petre Emanoil Neagu. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fostului prefect de Buzau, Carmen Adriana Ichim. Redam in continuare, integral postarea fostei…

- Ministrul Tineretului și Sporturilor, Ionuț Stroe, a precizat sambata, ca stadioanele vor ramane inchise pentru public, avand in vedere numarul mare al infectarilor cu COVID-19.”In ziua cuun record de cazuri de infectari pentru Romania, cu o intreaga echipa de fotbalafectata, prezența publicului pe…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a anunțat, joi, ca va candida pe listele propriei formațiuni politice, Partidul București 2020, care folosește sloganul "Politica. Altfel!"."Atat pentru Sectorul 3, cat și pentru București ne propunem sa venim cu o oferta cat se poate de clara, de concreta", a…