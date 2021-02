Un greu din PSD se amuză pe seama premierului: Păzea: sare Mâțu la euro-clanță! Europarlamentarul Mihai Tudose ironizeaza iminentul turneu al premierului Citu prin cabinetele unor oficiali europeni, in plina pandemie. "Pazea: sare Mațu la euro-clanța!", scrie fostul premier. "Stres maxim in cabinetele a patru comisari europeni și trei lideri de grupuri europarlamentare plus cele ale președinților Parlamentului și Comisiei Europene. Cand UE se inchide in fața noului val pandemic, o stafie bantuie Europa. E Mațu, dornic de recunoaștere externa, dupa ce a suferit destul ca il ignora țara și, mai ales, coaliția de guvernare ce l-a așezat pe post de sperietoare / om de paie in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

