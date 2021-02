Un greu din AUR a renovat o clădire a rușilor Omul de afaceri Marius Dorin Lulea, unul dintre fondatorii AUR, a asigurat serviciile de proiectare la renovarea celei mai valoroase cladiri, din punct de vedere comercial, deținuta de Moscova in București, dupa cum rezulta din informațiile G4Media.ro confirmate de acesta. Societatea sa nu a avut contract direct cu Federația Rusa, ci cu o firma controlata de fiul lui Antonie Iorgovan, juristul considerat ”Parintele Constituției”. Lulea a explicat pentru G4media.ro ca a fost ”președinte fondator AUR” pentru ca are ”experiența birocratica” din activitatea sa curenta. Ministrul Claudiu Nasui a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

