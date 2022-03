Stiri pe aceeasi tema

- Directia principala de informatii a Ministerului Apararii al Ucrainei sustine ca soldatii ucraineni au reusit sa-l elimine in timpul luptelor de la Harkiv pe Vitalii Gerasimov, un general-maior al armatei ruse. Vitalii Gerasimov este comandant militar rus, general-maior, sef de stat major si prim-adjunct…

- Explozii puternice au zguduit, marți dimineața, portul ucrainean Odessa, aflat sub asalt. Mai multe rachete ale armatei ruse au fost doborate de antiaeriana orașului, considerat un punct strategic in acest razboi. In timpul luptei de langa Harkov, Vitali Gerasimov, un lider militar rus, general-maior,…

- Un comandant de top din armata rusa a fost ucis in timpul luptei de langa Harkov, potrivit serviciului de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii. BBC nu poate verifica informatia. Oficialii rusi nu au comentat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Turnul televiziunii din Kiev a fost marți, 1 martie, ținta atacurilor rusești, mai multe rachete fiind lansate in direcția acestuia. Doua explozii au fost auzite, iar cinci persoane au fost ucise și alte cinci ranite, potrivit agenției Interfax, preluata de presa internaționala. Primarul capitalei Kiev,…

- ''Ucraina a depus o plangere impotriva Rusiei la CIJ. Rusia trebuie sa raspunda pentru manipularea conceptului de genocid pentru a justifica agresiunea. Cerem o decizie urgenta prin care sa se ordone Rusiei sa inceteze acum activitatea militara si ne asteptam ca procesele sa inceapa saptamana viitoare'',…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- Podoliak a explicat pentru France Presse ca "in apropiere de granitele ucrainene este mentinuta inca din primavara trecuta o concentrare importanta de trupe ruse", dar "pentru a exercita o presiune psihologica masiva" Rusia procedeaza la "rotatii in masa", manevre si deplasari de armament.Precizarile…

- Rusia are pregatita aproximativ 70% din puterea de lupta despre care se crede ca ar avea nevoie pentru o invazie la scara larga a Ucrainei și trimite mai multe grupe tactice de batalion la granița cu vecina sa, au declarat sâmbata doi oficiali americani, relateaza Reuters.În ultimele…