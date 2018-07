Stiri pe aceeasi tema

- "Avem indicii serioase si semne importante care sugereaza ca focul are in spate o mana criminala", a declarat Nikos Toskas in timpul unei conferinte de presa, adaugand ca politia detine marturii in acest sens, fara a detalia insa. Reuters a relatat, miercuri, ca politia elena a inceput sa investigheze cum…

- Inundatii de proportii s-au produs in Grecia, la Atena, la doar doua zile dupa incendiile care au provocat zeci de morti. In urma furtunii, pagube insemnate s-au inregistrat in capitala elena, unde au fost surprinse imagini...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Pompieri continuau miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP, conform news.ro.Catalogat…

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Potrivit […]

- Cel putin 20 de oameni au murit si peste 100 au fost raniti in incendiile de vegetatie de amploare din Grecia. Majoritatea victimelor se aflau intr-o statiune, care a fost inconjurata de flacari.

- Orasul Salonic a fost inundat, joi dupa amiaza, in urma unei furtuni puternice care a lovit Grecia. Mai multe masini au fost distruse de apele care s-au revarsat pe strazi, iar numeroase persoane, inclusiv turisti, au fost in pericol de a fi luati de puhoaie.