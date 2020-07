Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, un numar record de 777 de cazuri de COVID-19 s-a inregistrat la noi in țara. In pofida numarului mare, Raed Arafat atrage atenția ca ce este mai ingrijorator este numarul de pacienți de la Terapie Intensiva. Raed Arafat a declarat, in umbra noilor statistici cu privire la numarul imbolnavirilor…

- Romania se confrunta cu un nou record de cazuri de COVID-19, dupa ce au fost raportate 777 de noi imbolnaviri, insa Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considera ca mai ingrijorator este numarul celor de la Terapie Intensiva. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii…

- S-a aflat cel mai bine pazit secret din Romania. Membrii Grupului de Comunicare Strategica, care comunica informații privind evoluția epidemiei de coronavirus sunt trei foști jurnaliști și un fost jandarm."La sfarșitul lunii februarie, cand in Romania a aparut primul caz de infecție cu noul…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…

- Oprirea pe scara larga a activitatii in numeroase sectoare economice, in efortul de limitare a raspandirii pandemiei COVID-19, precum si comprimarea accentuata a cererii de consum, concomitent cu scaderea celei externe, fac probabila o contractie severa a economiei romanesti in trimestrul II, potrivit…

- Raed Arafat a fost intrebat duminica seara, la Romania TV daca persoanele varstnice vor trebui sa iasa din casa tot dupa un program bine stabilit, dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta. "Din ce stiu, din ce s-a discutat, nu (n.r. - nu vor mai avea program). Si aici va fi o…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a vorbit despre situația din Romania și a analizat cel mai nou bilaț cu privire la pandemia de COVID-19. 12.732 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre acestea, 4. ...