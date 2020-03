Un gospodar care ar putea aduce Abrudul pe facasul normal-Dan Ioan Nemes!

Stiri pe aceeasi tema

- Prima luna de primavara aduce prilej de bucurii și momente frumoase alaturi de cei dragi. Incepe cu ziua in care sunt oferite marțișoare, apoi cea in care sunt sarbatorite femeile și continua cu celebrarea celor mai importante elemente ale naturii. Citește și MESAJE DE 1 MARTIE: Fii vestitorul primaverii…

- Personalitate de marca in ALDE, DACIAN HERLEA ( de vreo trei ori viceprimar in Sibot, rasturnat de manevre murdare) le provoaca frisoane adversarilor politici fie penelisti, fie pesedisti.Prin proiectele pe care incearca sa le puna in miscare pentru binele locuitorilor (canalizare, asfaltare, sistematizari,…

- Parlamentarii PSD vor boicota ședința de plen programata luni, in care ar fi trebuit sa fie dat votul pentru respingerea Guvernului Orban 2, iar aceasta manevra poate arunca in aer strategia liberalilor pentru declanșarea alegerilor anticipate. Liderii PSD au votat in unanimitate in ședința CEx sa nu…

- Repetatele atentionari ale Presedintelui ALDE filiala Alba privind calitatea mediului au avut, totusi efect.Iata ce transmite Primarul Municipiului Sebes: AȘTEPT MAI MULTA IMPLICARE DIN PARTEA INSTITUȚIILOR DE MEDIU! In 6 martie propun o intalnire publica – cetațeni și autoritați, pentru aerul din Sebeș!…

- Ieri aflu din presa naționala ca un anumit domn Daramuș pleaca cu un numar mare de membrii ALDE la o adevarata forța politica PUP SL, PPU SL sau nu știu cum s-ar numi. Prima reacție pe care am avut-o a fost sa sun și sa intreb colegii din Biroul Politic daca au auzit ceva sau daca sunt ceva probleme.…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar a avut o reacție vehementa dupa ce unul dintre membrii filialei Aiud ar fi anunțat ca pleaca din partid alaturi de alți colegi. „Ieri aflu din presa naționala ca un anumit domn Daramuș pleaca cu un numar mare de membrii ALDE la o adevarata forța politica PUP SL, PPU SL…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 03 – 07.02.2020, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 48 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 435 Din care – femei : 240 Numar deficiente constatate: 97…

- Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat, in perioada 28 noiembrie – 5 decembrie, un numar de 135 de unitați de alimentație publica, cu scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare. Au fost controlate unitați de alimentație publica care desfașoara activitați in domenii…