- Incident șocant, in urma cu puțin timp, in Turcoaia, judetul Tulcea. Conform primelor informații, se pare ca un copil pe bicicleta a fost impuscat, din greseala, de un agent de poliție. Adolescentul in varsta de 13 ani se plimba liniștit cu bicicleta, atunci cand a fost strapuns de un glonț. Iata cum…

- Un șofer fara permis a fost urmarit, sambata, in trafic, in Tulcea, iar pentru a-l opri polițiștii au tras focuri de avertisment și apoi asupra fugarului. Barbatul a suferit rani la glezna, dar un glonț a ricoșat și a lovit un copil in varsta de 13 ani, care se afla pe strada.

- Un copil de 13 ani a fost impuscat in abdomen, din greseala, de politistii din Tulcea, dupa ce un glont a ricosat, informeaza G4Media.ro care citeaza surse judiciare. incidentul a avut loc in timpul unei misiuni de urmarire a unui sofer care incalcase legea.

- O inregistrare video surprinde momentul in care Donald Trump a lovit din greșeala un copil in cap cu o minge de baseball la un meci din World Series. Fostul președinte Donald Trump a lovit din greșeala un copil in cap cu o minge de baseball la World Series, sambata trecuta, potrivit Insider. Fostul…

- Accident in Pitești, in care au fost implicate un autoturism și o trotineta electrica. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești s-a stabilit ca, un barbat de 43 de ani, din Ștefanești, care conducea un autoturism pe b-dul Nicolae Balcescu din Pitești, din direcția…

- Un barbat de 47 de ani din Chiliile a supraviețuit dupa ce a fost lovit de un tren in timp ce incerca sa traverseze calea ferata. Accidentul s-a petrecut in la intrarea in Gara Buzau dinspre Ramnicu Sarat, in zona din spatele Liceului „Henri Coanda”. Trenul de persoane care circula – cu viteza mica,…

- Un barbat si un copil au fost raniti, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in localitatea Bivolarie, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca este vorba despre un barbat in varsta…

Un șofer de 64 de ani, din Frata, este cercetat penal dupa ce a fost depistat baut la volan, pe raza localitații Soporu de Campie, deși nu avea permis de conducere.