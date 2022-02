Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de femei din Olanda au ajuns sa aiba un copil cu medicul ginecolog la care au apelat pentru tratamente de fertilitate. Doctorul și-a folosit propria sperma pentru fertilizarea pacientelor, iar descoperirea a fost facuta dupa foarte mulți ani.

- Un medic ginecolog din Țarile de Jos a conceput 21 de copii și, potențial, alți zeci, folosindu-și propriul sperma, dupa ce viitorii parinți au apelat la el pentru un tratament de fertilitate.

- Un medic ginecolog din Olanda și-a folosit propria sperma in cel puțin 21 de cazuri in care a oferit tratamente de fertilitate pentru pacienți care iși doreau sa devina parinți, potrivit unei investigații citate de The Guardian. Cuplurile tratate de doctor se așteptau sa primeasca probele unor donatori…

- Cel putin treisprezece persoane, intre care sapte minori, au murit intr-un incendiu de proportii dintr-un imobil din Philadelphia, informeaza miercuri departamentul de pompieri din acest oras din SUA, relateaza Reuters si AFP. Pompierii din Philadelphia au ajuns la fata locului la ora 06.40…

- Prin proiectul adoptat in calitate de for decizional, Senatul introduce grupe și la creșa, ca la gradinița, coboara varsta preșcolarilor care pot fi inscriși pana la cea a unui nou-nascut – 0 luni, fața de 11 luni cat prevazuse ministerul și totodata majoreaza semnificativ numarul de copii care pot…

- Comentatorii se indoiesc ca fostul premier are șansa de a obține sprijinul majoritații parlamentarilor, iar un ziar din Peninsula a lansat o petiție in care a avertizat ca Silvio Berlusconi nu este garantul Constituției, ci al corupției și prostituției, scriu AFP și The Guardian. Veteranul politicii…

- Cinci polițiști au fost raniți, unul grav, in timpul protestelor din Haga fața de restricțiile pandemice. Cel puțin 28 de persoane au fost reținute in trei zone ale Olandei. Cinci ofițeri de poliție au fost raniți in Olanda și cel puțin 28 de persoane au fost reținute in trei zone, in timpul protestelor…

- Cel putin 16 persoane, in principal copii, au fost ranite dupa prabusirea unor fragmente ale tavanului unei scoli private, intr-o zona din Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de cotidianul The Guardian. Accidentul a avut loc luni intr-o scoala primara din Dulwich,…