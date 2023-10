Un ginecolog acuzat de agresiuni sexuale de 700 de paciente a murit inainte de inceperea procesului sau. Americanul George Tyndall a fost gasit fara viața in propria locuința de un prieten ingrijorat ca nu-i mai raspundea la telefon. Barbatul a lucrat la Universitatea din California de Sud. El a fost acuzat ca și-a abuzat sexual […] The post Un ginecolog acuzat de agresiuni sexuale de 700 de paciente a fost gasit mort in casa! first appeared on Ziarul National .