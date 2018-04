Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au descins miercuri la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul anchetei ce vizeaza mai multi fosti sau actuali lideri ai Porsche, parte a grupului Volkswagen, in legatura cu scandalul emisiilor poluante, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Procuratura din orasul…

- Procuratura din orasul Stuttgart a transmis ca perchezitiile, in landurile Baden-Wuerttemberg si Bavaria, au legatura cu suspiciuni de frauda si publicitate falsa.Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al Porsche, un alt membru al conducerii companiei si o a treia persoana…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- Procuratura din Germania a impus Airbus plata unei amenzi de 81,25 de milioane de euro pentru inchiderea uneia dintre cele doua investigatii referitoare la coruptia din jurul vanzarii de avioane de lupta Eurofighter catre Austria, au anuntat vineri cele doua parti, transmite Reuters. Acordul include…

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- Procurorii germani au efectuat perchezitii la sediul Audi, legate de implicarea firmei mama Volkswagen AG in scandalul privind emisiile, transmite Reuters. Raidurile, care vin după cele efectuate în martie 2016, au fost efectuate la sediul central şi la fabrica din Neckarsulm, Germania.…